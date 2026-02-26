Suspenden el paro de controladores: cómo impacta en aeropuertos de Corrientes y Chaco

La suspensión del paro de controladores aéreos llevó alivio a Corrientes y Chaco. Para este jueves estaba programada la cancelación de vuelos por la medida de fuerza, pero a primera hora se dio aviso de un adelanto del horario tanto para Aerolíneas Argentinas como Flybondi. Según confirmaron a El Litoral, los vuelos programados en los aeródromos correntino y chaqueño saldrán de manera normal este viernes.

La medida de fuerza había generado incertidumbre entre pasajeros este jueves, pero finalmente fue levantada antes de su inicio, garantizando la continuidad del servicio en el aeropuerto local.

“Por el momento se levantó el paro. Incluso hoy no hubo. Sobre la hora de inicio se levantó la medida”, expresaron a El Litoral, fuentes oficiales del aeropuerto correntino.

Este jueves estaban programados dos vuelos, uno de Aerolíneas Argentinas, que arribó antes del horario previsto de la protesta, y otro de Flybondi, que modificó su cronograma y también operó antes de las 15.

Vuelos para este viernes

Para este viernes, en tanto, se mantienen dos vuelos programados con salida desde el Aeropuerto Internacional de Resistencia, previstos para las 7,35 y las 20,20, y a las 16,05 en el Piragine Niveyro, lo que confirma la normalización de la actividad aérea.

Un vuelo previsto desde el aeropuerto correntino.

Vuelos de Aerolíneas con arribos desde Resistencia para este viernes.

La suspensión fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, que informó que la decisión fue comunicada por el gremio Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), en el marco del conflicto salarial que mantiene con la Empresa Argentina de Navegación Aérea. La medida había sido convocada para este jueves y hasta el lunes 2 de marzo, con interrupciones parciales que podían afectar vuelos comerciales y privados en todo el país.



