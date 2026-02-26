Humberto Krujoski e Ignacio Vilas compiten en el plano nacional

El automovilismo nacional tendrá actividad este fin de semana en diferentes puntos del país. El Turismo Carretera 2000 abrirá su temporada en La Pampa y allí estará presente Humberto Krujoiski, mientras que el TC Pista Mouras vivirá su segunda fecha en Concepción del Uruguay con la presencia de Ignacio Vilas.

El Turismo Carretera 2000 abrirá la temporada 2026, la segunda de la categoría en el Autódromo Provincia de La Pampa con cambio de formato.

Para la fecha inaugural, las dos finales se correrán el domingo. La actividad comenzará este viernes con una tanda de entrenamientos. Al día siguiente habrá otra ronda de ensayos y desde las 12,45 se disputará la clasificación.

El domingo 1 de marzo se disputarán las dos finales con televisación de Canal 9 de Buenos Aires. A las 10.05. Será a 10 vueltas o 15 minutos de duración. Mientras que a las 14.15 dará inicio la segunda carrera pero a 22 vueltas o 30 minutos de duración.

Krujoski seguirá dentro del ACRA - Ambrogio Racing y manejará un Renault Fluence.

En el 2025, en su primer año junto a la estructura, el correntino demostró una adaptación inmediata y una competitividad notable: logró tres victorias, convirtiéndose en el tercer piloto más ganador de todo el calendario. Esta gran performance le permitió finalizar quinto en el campeonato, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del certamen.

“Para este 2026 la vara está más alta. No vamos a especular; el objetivo es pelear el título y quiero empezar sumando fuerte en Toay”, sostuvo Krujoski.

Vilas en Entre Ríos

El TC Pista Mouras se viste de gala para disputar la segunda fecha de su campeonato 2026. Luego de tres años, la categoría sale del circuito platense y retorna a un clásico: el Autódromo Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

La apertura del campeonato fue en el autódromo Roberto Mouras con triunfo del goyano Ignacio Vilas a bordo de un Dodge.

Vilas es uno de los 14 pilotos que se anotaron para la segunda carrera del año. Luego de su sorprendente triunfo en La Plata, ahora el objetivo de Vilas es mantenerse en los primeros puestos y demostrar regularidad en su primera temporada en la categoría.

Durante la jornada del viernes habrá dos tandas de entrenamientos. El sábado se desarrollarán nuevos ensayos y desde las 15.45 comenzará la clasificación.

El domingo a las 10.10, con transmisión de DeporTV, se disputará la única serie y a las 12.20, con televisación de la TV Pública, será la final a 14 vueltas o 25 minutos de duración.

