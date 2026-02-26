Recuperaron una motocicleta robada y buscan a un sospechoso en Corrientes

Una motocicleta que había sido sustraída en la madrugada de este jueves en el barrio Mil Viviendas fue recuperada por la policía, tras una rápida investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.

El principal sospechoso, identificado por el personal de la Comisaría Séptima Urbana, se domiciliaría en el barrio Pío X y tendría amplios antecedentes delictivos.

Tras verse cercado por la Policía logró darse a la fuga y abandonó la motocicleta Motomel, modelo B110 que estaba siendo buscada por los efectivos.

El rodado recuperado fue trasladado hasta la dependencia policial.