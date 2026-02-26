Racing rescató un empate frente a Independiente Rivadavia

En la continuidad de la séptima fecha, en Avellaneda, con un jugador menos durante más de la mitad del encuentro, Racing consiguió un empate en 1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, resultado que consolida a la Lepra como líder con 16 puntos en la Zona B del Torneo Apertura 2026, mientras que la Academia queda relegada al octavo puesto del grupo.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas afrontó más de una etapa en inferioridad numérica, tras la expulsión de Matko Miljevic a los 30 minutos de la primera parte por doble amonestación. Además, sufrió la baja de Adrián “Maravilla” Martínez, quien abandonó el campo de juego entre lágrimas y en camilla por una lesión en el tobillo.

Matías Fernández abrió la cuenta para los mendocinos a los ocho minutos del segundo tiempo, culminando un contraataque que se inició en un córner a favor de Racing. La respuesta local llegó cuando Tomás Conechny, de cabeza y tras un centro de Gabriel Rojas, decretó la igualdad a los 33 minutos del complemento.

Ahora, por la octava fecha, Racing enfrentará a Atlético Tucumán el martes 3 de marzo a las 21:15, mientras que Independiente Rivadavia será visitante ante River Plate el lunes 2 de marzo a las 21:30.

