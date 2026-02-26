Caso Loan: audiencia preliminar con 17 imputados para encaminar hacia el juicio

Este viernes desde las 9, en el salón auditorio de la Facultad de Derecho de la Unne, inicia la audiencia preliminar relacionada con el caso de Loan Danilo Peña, que investiga su presunta sustracción y ocultamiento.

Según detallaron, el lugar seleccionado fue una decisión excepcional de la Justicia Federal motivada por la complejidad técnica y la cantidad de partes intervinientes en el proceso.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) N°7 realizará el proceso de forma virtual, con transmisión a través del canal de YouTube del Poder Judicial. El fiscal general Carlos Schaefer representará al Ministerio Público Fiscal, acompañado por la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y miembros de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), liderados por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano.

Durante la audiencia, se debatirán las pruebas y la lista de testigos que participarán en el debate oral, aunque este aún no tiene fecha confirmada. Siete de los acusados enfrentan cargos por la sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña (tía de Loan), la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el comisario Walter Maciel (por encubrimiento), Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien actualmente cumple arresto domiciliario.

Además, otros implicados están acusados de entorpecer la investigación: Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, conocido como "El Americano".

Entre los delitos que se les imputan a estos diez acusados se destacan la privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y títulos profesionales.

Los jueces designados para la audiencia son Fermín Amado Ceroleni (Corrientes), Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Simón Pedro Bracco (Río Negro).

El fiscal federal Carlos Schaefer confirmó que solicitó la comparecencia de 161 testigos considerados "esenciales" para la acusación. "Ese número fija mucho cómo va a ser el desarrollo del debate; no es lo mismo que declaren 500 personas a que lo hagan 161", explicó el funcionario, subrayando la intención de agilizar los tiempos procesales.

La desaparición del niño -que por entonces tenía 5 años- sucedió una siesta del 13 de junio del 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar en casa de su abuela Catalina Peña.