Rápido accionar policial recuperaron una bicicleta robada en Corrientes

La Comisaría de Distrito San Luis del Palmar un rápido y eficaz accionar, logró la recuperación de una bicicleta sustraída, tras un operativo cerrojo montado en la localidad. El hecho ocurrió en la noche del miércoles.

Los efectivos policiales tomaron conocimiento del robo de una bicicleta marca SLP que se encontraba en la vereda de un local comercial. Ante esta situación, de inmediato iniciaron un cotejo de las cámaras de seguridad de la zona.

Gracias a estas tareas investigativas, se pudo montar un operativo cerrojo en el casco suburbano de San Luis del Palmar, que culminó con la localización y recuperación de la bicicleta denunciada.

El rodado fue trasladado a la dependencia policial, donde se continúan las diligencias de rigor y ha quedado a disposición de la autoridad competente.

