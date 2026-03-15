Gallizzi y el presente de Regatas: "por momentos, nos olvidamos de jugar como equipo"

La racha negativa de Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 llegó a su fin el sábado cuando venció a Atenas. El triunfo cortó una seguidilla de cinco derrotas consecutivas con, en un par de presentaciones, muy bajas producciones.

"Pudimos ponernos duros para este partido. Lo que se planificó pudimos llevarlo al juego, es algo que no venía pasando. Es feo escribir un plan y después entrar a la cancha y no poder concretarlo", reconoció Tayavek Gallizzi.

"El equipo se destrabó. Mostramos otra cara, sabemos como jugar aunque por momentos parecía que no lo sabíamos. Venimos de una racha difícil, dura, y además recibimos un golpe anímico con la situación del entrenador. (Juan Manuel Varas fue licenciado por la muerte de un familiar)", agregó en declaraciones a TyC Sports.

El pivote santafesino de 33 años analizó el presente del conjunto Fantasma y no faltó la autocrítica. "Es importante poder encontrarle variantes al equipo. Somos un gran equipo, lo que no pudimos demostrar es contundencia. Este sábado jugamos mucho poste bajo, nos respaldamos ahí. Es algo que no estamos tan acostumbrados a usar. El momento de encontrar esas variantes es ahora. Tenemos un equipo con grandes tiradores, pero cuando esos tiros no entran es bueno tener el plan b".

"Los grandes equipos tienen muchas opciones y eso también traba al juego. Todos creemos que es nuestro momento y nos olvidamos de buscar la fluidez en la ofensiva y como equipo. También hay tener clara la defensa, saber como vamos a ayudar. Los equipos que están primeros lograron esa química más rápido, en parte por mantener planteles de temporadas pasadas", dijo el jugador que está cumpliendo su segunda temporada en el club correntina.

Regatas se armó para luchar bien arriba. Llegó a ser puntero, pero después llegaron las caídas en hilera y bajó al octavo lugar. "Nos ponemos mucha presión y por ahí nos olvidamos que acá hay que jugar en equipo. Cuando te pones sólido como equipo, llegan las cosas lindas y, si no se dan los triunfos, al menos te vas con buenas sensaciones, no como pasó con San Lorenzo que recibimos una derrota muy dura donde pareció que no nos presentamos a jugar", sentenció.

Cierre de la gira

Regatas Corrientes, octavo con 16 triunfos y 12 derrotas, cerrará su paso por Córdoba este lunes cuando visite a Instituto (15-13). El partido se jugará desde las 17 en el estadio Àngel Sandrín.

Instituto llega a este compromiso después obtener la Supercopa de la LNB y de quedar eliminado de la Basketball Champions League Américas, en los dos casos frente a Boca Juniors.

En la presente temporada, Regatas venció a Instituto en Corrientes, el pasado 20 de noviembre, 74 a 60. En ese momento, el equipo cordobés era dirigido por Diego Vadell, hoy tiene como DT a Sebastián González.