Alerta por tormentas en Corrientes: cuándo empieza a llover y qué zonas afectará

La provincia de Corrientes se encuentra bajo vigilancia meteorológica estricta tras el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió una doble alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad.

Según el organismo, las condiciones climáticas comenzarán a deteriorarse durante la madrugada de este viernes y se mantendrán inestables hasta las primeras horas del sábado.

El fenómeno afectará a la totalidad del territorio correntino, aunque con distintos niveles de riesgo según la zona geográfica, incluyendo la posibilidad de caída de granizo y una fuerte actividad eléctrica.

Alerta naranja: riesgo en la costa del Uruguay

La situación más crítica se pronostica para los departamentos de la zona este, incluyendo General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé, entre otras localidades bajo alerta naranja.

En esta región se esperan tormentas localmente severas con las siguientes características:

Precipitaciones: acumulados de entre 80 y 110 mm , pudiendo ser superados de forma puntual.

Viento: ráfagas que podrían superar los 70 km/h .

Fenómenos: abundante caída de agua en periodos cortos, actividad eléctrica frecuente y probable caída de granizo.

Alerta amarilla en Capital y alrededores

Para la ciudad de Corrientes y las zonas aledañas rige un alerta amarilla. Si bien el nivel de riesgo es menor que en el interior, el área será afectada por tormentas y lluvias intensas. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 50 y 80 mm.

Al igual que en el resto de la provincia, no se descartan ráfagas fuertes y caída de granizo, acompañados por una intensa actividad eléctrica. El SMN recomienda a los vecinos evitar sacar la basura y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad.

Descenso de temperatura

El ingreso de este frente de tormentas traerá aparejado un alivio térmico tras las jornadas de calor. Se espera un notable descenso de la temperatura en toda la provincia, con marcas máximas que no superarán los 25 grados durante el viernes y el sábado, marcando el inicio de un fin de semana con condiciones netamente otoñales.