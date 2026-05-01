Marcelo Tinelli blanqueó su nuevo romance con Rossana Almeyda con un particular posteo

Desde de incontables idas y vueltas con la modelo peruana Milett Figueroa, Marcelo Tinelli dio vuelta la página amorosa y después de varios días bajo la lupa mediática al ser vinculado sentimentalmente a una nueva mujer, finalmente el conductor televisivo confirmó su nuevo romance con Rossana Almeyda.

Se trata de una exmodelo argentina que actualmente reside en Miami, amiga de Carolina Pampita Ardohain. "Estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas, debe tener alrededor de unos cuarenti largos", había revelado Pochi de Gossipeame 10 días atrás en Puro Show (El Trece).

Así las cosas, tras la filtración de su nuevo presente amoroso, si bien Marcelo Tinelli se tomó unos días finalmente confirmó su nueva relación.

Mientras que el domingo pasado ya había hecho alusión a Rossana a través de sus Instagram Stories, donde con cierta ironía la arrobó para hacer saber que estaba cocinando para ella, para su exproductor Federico Hoppe -con el que se decía que estaba peleado- y para su hijo Lorenzo; la realidad es que por estas horas llegó una suerte de confirmación oficial.

En estos tiempos donde todo pasa por las redes sociales, fue también desde sus historias virtuales de Instagram a través de la cual Marcelo Tinelli dio un paso más y este jueves por la noche compartió un momento íntimo junto a Almeyda: nada menos que una cena romántica.

Si bien en la particular postal sólo puede verse una mano femenina posando sobre uno de los dos platos gourmet con preparaciones bastante sofisticadas que incluyeron caviar rojo por ejemplo, y el cabezón se limitó a escribir "Ro", lo cierto es que le sumó un emoji de un corazón rojo: todo un símbolo de pasión.

La flamante pareja cenó en un exclusivo restó de la calle Ortiz de Ocampo en Barrio Parque a pocas cuadras del piso en el que vive el conductor, si bien desde hace tiempo lo tiene en venta.

Vale recordar que de acuerdo a la versión de Pochi en el ciclo del canal del solcito, Marcelo Tinelli habría asistido al show de Ricky Martin junto a Rossana Almeyda; y hasta incluso la modelo habría sido parte del festejo de cumpleaños de Lorenzo, el hijo que tuvo con Guillermina Valdés.

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