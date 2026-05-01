Estos son los candidatos a ocupar el Juzgado Federal 1 de Corrientes

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó la terna del concurso para cubrir la vacante en el Juzgado Federal de 1 de Corrientes con competencia electoral. Ahora deberá definir el presidente Javier Milei qué nombre envía al Senado para la aprobación.

Entre la aprobación y la lista de candidatos

Diómedes Guillermo Rojas Busellatto Juan Carlos Vallejos María del Carmen Mareco

Lista complementaria, artículo 48 del reglamento: 4º) Matías Alejandro Latino y 5º) Harry Lionel Schurig.

El juzgado de la calle 25 de Mayo está vacante desde el año 2019, cuando se retiró el juez Carlos Soto Dávila.

Entre los candidatos oficializados, se conoce que Rojas Busellato es abogado y ejerce en Corrientes, donde también se desempeña como docente universitario. Por otro lado, Vallejos es el actual juez federal N° 2 de Corrientes, mientras que Mareco es jueza en la ciudad de Saladas.