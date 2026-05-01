Caso Dahse: el ginecólogo correntino ya está preso por abuso sexual

El ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse cumple condena en prisión desde la noche de jueves, luego de presentarse espontáneamente en una comisaría de Corrientes. La Justicia lo había hallado culpable de abuso sexual contra una paciente.

A las 21.20 de este jueves, Dahse se presentó en forma espontánea en una comisaría de Corrientes. Luego de pasar la noche en esa alcaidía policial, aguarda este viernes su traslado a la Unidad Penal 6 de San Cayetano.

Así lo informó la abogada querellante Sofía Domínguez Briceño, quien representa a las víctimas. Una comisión oficial había llegado hasta el domicilio del médico para notificarlo y proceder al traslado, pero ya se había dirigido a la seccional policial.