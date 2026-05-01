Murió Susana “Susi” González, ex senadora provincial y referente del PJ en Corrientes

Murió Susana “Susi” González, ex senadora provincial, concejal de Saladas y militante del Partido Justicialista en la provincia de Corrientes. La confirmación fue realizada por el concejal Fabián Moreira, quien destacó su recorrido político y su compromiso con los sectores trabajadores.

González desarrolló su carrera dentro del Partido Justicialista, donde fue considerada una referente territorial. Ocupó cargos legislativos y mantuvo participación activa en la vida política provincial.

Desde su entorno se resaltó su cercanía con la comunidad y su perfil de militancia social. También su posicionamiento en defensa de los sectores más vulnerables.

El concejal Moreira expresó reconocimiento y recordó su sentimiento por la situación nacional: "Hace poco hablamos y me quedó tu preocupación por el país, por dirigentes cada vez más lejos de la gente. Vos nunca fuiste parte de eso".