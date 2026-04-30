Imputaron al hombre acusado de abusar de la perrita "Alita" en Corrientes

El sistema judicial correntino dio un paso clave en la causa por el ataque a "Alita", la perrita que fue víctima de abusos en el sur de la capital provincial. Este miércoles, el hombre señalado por el hecho se presentó ante el Juzgado y fue formalmente imputado por el delito de crueldad animal, en una audiencia que marca el inicio del proceso de responsabilidad penal tras la viralización de las pruebas fílmicas obtenidas por los vecinos.

La imputación contra el sujeto, identificado con las iniciales A. V. C., fue confirmada por la fiscalía a cargo del doctor Jorge Antonio Casarotto.

El acusado enfrenta cargos como autor material del hecho, encuadrado en la Ley Nacional 14.346 y el artículo 45 del Código Penal, normativas que sancionan los actos de maltrato y crueldad hacia los animales.

Restricciones y defensa animalista

La abogada querellante y especialista en derecho animal, Liliana Gómez, quien interviene en la causa de forma ad honorem, detalló que se le han impuesto al imputado diversas medidas restrictivas para garantizar la integridad del proceso y evitar nuevos incidentes.

El acompañamiento legal busca sentar un precedente sobre el cumplimiento efectivo de las penas previstas para este tipo de delitos contra "animales convivientes".

Desde la Fundación “Mis huellas a casa”, su presidenta Ariela Acuña celebró la formalización de la acusación. "Todo marcha bien, con viento a favor y esperamos que se cumpla todas las expectativas que tenemos", señaló a RadioNord, tras participar de las instancias judiciales que continuarán con nuevas medidas procesales en los próximos días.

El estado de "Alita"

Mientras la causa judicial avanza en los tribunales, la prioridad de las organizaciones proteccionistas se centra en la recuperación de la víctima. Según confirmaron desde la fundación, Alita se encuentra actualmente bajo resguardo en un entorno seguro y recibe atención veterinaria constante para monitorear las secuelas del ataque.

El caso tomó relevancia pública luego de que residentes del barrio Pirayuí lograran registrar imágenes del abuso, lo que permitió la rápida identificación del agresor y la intervención de la Justicia.