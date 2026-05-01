Domingo Meza se instaló en Egipto para disputar el Mundial

Con toda la ilusión a cuestas y con el objetivo de hacer un gran torneo, el correntino Domingo Meza llegó a Egipto donde se concretará el Campeonato Mundial Junior de Halterofilia de la IWF.

Para el pesista correntino de 20 años, integrante de la se Selección Argentina, será su segundo certamen mundialista de levantamiento de pesas olímpico. Hace dos años compitió en España donde quedó muy cerca de subir al podio.

“Y bueno hasta que por fin llegamos a unos de los torneos más grandes de este deporte, este torneo significa demasiado para mí y mi carrera como levantador”, contó Meza en su cuenta de Instagram con un video realizando su primer entrenamiento en Ismailia, sede del evento mundialista.

“Es increíble poder estar en el mismo lugar donde están las potencias más grandes del mundo”, contó.

La competencia se desarrollará en The Hall of the Suez Canal Authority Club se pondrá en marcha este sábado pero Meza competirá el domingo 3, desde las 7,30 hs., en la categoría de 65 kg. de peso corporal.

“Hoy acá también digo presente yo, y dice presente Argentina una vez mas, pude y podemos demostrar que con paciencia, amor, sacrificios y disciplina, se puede llegar a cosas muy grandes”, remarcó el correntino.

En León, España, en su primer Mundial Junior, Meza compitió en la categoría hasta 55 kg. de peso corporal y quedó en el cuarto puesto, solamente un kilo lo dejó afuera del podio mundialista.

“Dentro de dos días me voy a estar midiendo con los mejores del mundo. Con un payé en mi bolsillo, el apoyo de toda mi familia, y la gente que me cuida del cielo, voy a dar un buen espectáculo me siento preparado y listo para la guerra”, resaltó.

Meza integrante del equipo Corrientes Pesas del Colegio Figuerero, consiguió su clasificación gracias a una destacada actuación en el 1° Torneo Regional disputado en Goya.

El joven atleta logró establecer en Goya seis nuevos récords nacionales, tanto en la categoría Sub 20 como en Mayores, dentro de la división de hasta 65 kilos.

Durante la competencia, alcanzó un total de 268 kilos levantados, con 115 kg en arranque y 153 kg en envión.