Dos bajas para Coudet: Vera y Quintero

River sufrió dos bajas sensibles de cara al Superclásico frente a Boca: Juan Fernando Quintero y Fausto Vera quedaron descartados tras confirmarse sus respectivas lesiones.

Los futbolistas terminaron con molestias físicas luego del partido ante Carabobo por la Copa Sudamericana y, tras someterse a estudios médicos, se determinó que no estarán disponibles para el encuentro del próximo domingo.

En el caso de Vera, el mediocampista sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas.

Fausto no podrá jugar frente a Boca y será una dura baja para Coudet, quien deberá definir cómo lo reemplaza. El cuerpo técnico tendrá que definir quién ocupa el lugar que queda vacante en el centro del campo, siendo tres los principales candidatos.

Hay dos nombres que se imponen para reemplazar a Vera en el clásico: el correntino Juan Cruz Meza y Kevin Castaño. De los dos, el que más chances sumó en el partido frente a Carabobo fue Meza, quien completó una buena actuación en el Monumental y, a pesar de su juventud, emerge como una de las posibilidades para ser titular.

El otro, pero con menos chances, es el colombiano Kevin Castaño.

Por su parte, Quintero presenta una lesión muscular en la zona del psoas, que le demandará al menos una o dos semanas fuera de las canchas.

De esta manera, el entrenador deberá rearmar el mediocampo para uno de los partidos más importantes del semestre, en un contexto donde River pierde tanto una pieza habitual en la contención como una alternativa clave en la generación de juego.

Monumental

La gran cantidad de recitales en tan poco tiempo hizo estragos en el césped del estadio El Monumental y lo dejó en un lamentable estado a pocos días del Superclásico ante Boca por el Torneo Apertura.

Los tres días de Bad Bunny a mediados de febrero, el 13, 14 y 15, y la última presentación de AC/DC dejaron muy deteriorado el césped y el verde sufrió los estragos de la cantidad de gente que asistió en ambas oportunidades.

En River confían en que para el Superclásico con Boca va a estar en mejores condiciones, aunque el tiempo apremia y trabajan a contrarreloj.