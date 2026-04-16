Empresarias correntinas advierten por el impacto de la crisis en turismo y construcción

Las empresarias correntinas Beatriz Kunin, bureau de Turismo y La Rosada Suites, y Silvana Forastier, empresaria y referente del sector de la construcción, analizaron en Perfil Productivo el contexto económico actual y advirtieron sobre el impacto en sectores clave como la educación, el turismo y la construcción. Forastier, referente del sector educativo y fundadora del Instituto Magic, señaló que la situación económica ya se refleja en una caída en la demanda.

“Notamos una baja en la inscripción de chicos, directamente relacionada con el ingreso de las familias”, explicó. En esa línea, remarcó que el impacto es generalizado en el ámbito empresarial. “Todas las empresas estamos siendo impactadas por esta situación”, sostuvo.

Infraestructura y actividad económica

Desde el sector de la construcción, Forastier planteó que la falta de obra pública y condiciones para la inversión privada profundizan la crisis. “La inversión privada no sale de la nada, tiene que haber un contexto que acompañe al empresario”, afirmó.

También advirtió sobre las limitaciones estructurales de la provincia. “No tenemos infraestructura: el puente que se cae, la autovía que no se termina”, señaló.

Turismo y conectividad

Por su parte, Kunin, vinculada al sector turístico, cuestionó la falta de conectividad aérea y su impacto en la actividad. “Hay días en que no tenemos vuelos a Corrientes, y eso afecta directamente al turismo”, indicó.

Además, remarcó que las inversiones realizadas no logran aprovecharse plenamente. “No podemos ver reflejado todo el desarrollo turístico porque las condiciones externas no se dan”, sostuvo.

Costos y presión impositiva

Ambas coincidieron en que la estructura de costos también es un problema para el desarrollo. “Casi el 49% del precio de un producto son impuestos”, advirtió Kunin.

Finalmente, señalaron que el crecimiento del sector privado depende de condiciones básicas. “No hay crecimiento sin infraestructura y sin educación”, concluyeron.

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