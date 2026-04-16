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FUTBOL capitalino

Se disputan cuatro partidos de la Copa de la Liga

En la jornada del viernes se utilizarán dos escenarios. 

Por El Litoral

Jueves, 16 de abril de 2026 a las 20:35
Gentileza Liga Correntina

La Copa de la Liga, torneo de primera división en el fútbol capitalino, tendrá continuidad este viernes con la disputa de cuatro cotejos.

Por la Zona D, el puntero Curupay enfrentará a su escolta Talleres. Un punto separa a estos equipos. Por el mismo grupo, se medirán Alumni y Libertad. 

Cambá Cuá enfrentará a Barrio Quilmes con la necesidad de sumar 3 puntos para mantener posibilidades de clasificar en la Zona E.

Mientras que por la Zona B, Yaguareté tendrá como rival a Rivadavia en un duelo de necesitados para mantener la ilusión de llegar a la siguiente fase. 

Para el sábado se diagramaron seis encuentros, el domingo 19 no habrá actividad para no superponerse con el Súper Clásico y el miércoles 22 habrá un partido.

El detalle de los partidos es el siguiente:
Viernes 17
Cancha de Sportivo: 17.00 Cambá Cuá vs. Barrio Quilmes y 19.00 Curupay vs. Talleres.
Cancha de Lipton: 17.00 Yaguareté vs. Rivadavia y 19.00 Libertad vs. Alumni.
Sábado 18
Cancha de Sportivo: 16.00 Sportivo vs. Dr. Montaña y 18.00 Independiente vs. Empedrado.
Cancha de Libertad: 16.00 Villa Raquel vs. Sacachispas y 18.00 Lipton vs. Mburucuyá.
Cancha de Huracán: 14.30 Ferroviario vs. San Jorge y 16.30 Huracán vs. Mandiyú.
Miércoles 22:
Cancha de Sportivo: 17.00 Empedrado vs. Robinson.

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