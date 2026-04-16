Arrancó la tregua entre Israel y el Líbano con un acuerdo de 6 puntos

Israel y el Líbano comenzaron en la medianoche de este jueves un período de diez días de alto el fuego, tal como anunció Donald Trump más temprano y sobre la base de un acuerdo de seis puntos. Hasta justo antes de la entrada en vigencia del acuerdo hubo ataques cruzados, con muertos en el sur libanés y heridos en el norte israelí.

El propio Estados Unidos detalló los términos de la tregua, con un comunicado de seis puntos que van de la cláusula de soberanía a un compromiso sobre Hezbollah.

El acuerdo fue anunciado por Trump en su red Truth Social. El presidente de Estados Unidos será el anfitrión de las negociaciones entre Israel y El Líbano, que se desarrollarán en los próximos días y que incluso pueden incluir una visita conjunta a la Casa Blanca.

La gravedad del conflicto entre Israel y Líbano había aumentado justo después de la tregua entre Israel y Estados Unidos, por un lado, e Irán. Ocurre que después de la entrada en vigencia de ese alto el fuego, las autoridades israelíes siguieron atacando el sur del Líbano, en maniobras que anunciaron como contra infraestructura de Hezbollah.

Esos ataques tensaron las negociaciones EE.UU.-Irán.