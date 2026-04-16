¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Goya financiamiento Monopatines eléctricos
Municipalidad de Goya financiamiento Monopatines eléctricos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Posible cambio

Crisis arrocera: plantean diversificación para sostener la actividad en Corrientes

La actividad atraviesa una situación crítica por el aumento de costos, según explicó Jorge Borsato, presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz en Perfil Productivo. Desde el sector anticiparon un cambio estratégico para sostener la producción. 

Por El Litoral

Jueves, 16 de abril de 2026 a las 21:54

En medio de una crisis que califican como “crítica”, productores arroceros de Corrientes no solo alertaron por la falta de rentabilidad del sector, sino que anticiparon un posible cambio de rumbo productivo.

El presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, Jorge Borsato, confirmó en Perfil Productivo que se evalúa avanzar hacia una diversificación productiva como alternativa para sostener la actividad.

“En la jornada que planeamos para agosto, uno de los temas va a ser capacitarnos en producción de maíz, trigo y soja”, adelantó.

El anuncio fue destacado como un dato relevante para el futuro del sector, en un contexto donde la actividad enfrenta un fuerte aumento de costos y caída de márgenes.

Según explicó Borsato, actualmente el negocio arrocero no es rentable. “Hoy necesitamos entre diez mil quinientos y once mil kilos por hectárea para cubrir costos, cuando el promedio provincial está en siete mil doscientos”, detalló.

A esto se suma el encarecimiento de insumos clave como combustible y fertilizantes, lo que profundiza la crisis. “El productor que siembra en estas condiciones, lo hace para fundirse”, advirtió.

En ese escenario, la diversificación aparece como una estrategia para reducir riesgos y sostener la actividad a largo plazo, aunque también enfrenta limitaciones propias de la región.

Mientras tanto, el sector continúa gestionando medidas ante Nación y Provincia, principalmente financiamiento blando y alivio en costos, para poder encarar la próxima campaña.

Mirá la nota completa

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD