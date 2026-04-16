Crisis arrocera: plantean diversificación para sostener la actividad en Corrientes

En medio de una crisis que califican como “crítica”, productores arroceros de Corrientes no solo alertaron por la falta de rentabilidad del sector, sino que anticiparon un posible cambio de rumbo productivo.

El presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, Jorge Borsato, confirmó en Perfil Productivo que se evalúa avanzar hacia una diversificación productiva como alternativa para sostener la actividad.

“En la jornada que planeamos para agosto, uno de los temas va a ser capacitarnos en producción de maíz, trigo y soja”, adelantó.

El anuncio fue destacado como un dato relevante para el futuro del sector, en un contexto donde la actividad enfrenta un fuerte aumento de costos y caída de márgenes.

Según explicó Borsato, actualmente el negocio arrocero no es rentable. “Hoy necesitamos entre diez mil quinientos y once mil kilos por hectárea para cubrir costos, cuando el promedio provincial está en siete mil doscientos”, detalló.

A esto se suma el encarecimiento de insumos clave como combustible y fertilizantes, lo que profundiza la crisis. “El productor que siembra en estas condiciones, lo hace para fundirse”, advirtió.

En ese escenario, la diversificación aparece como una estrategia para reducir riesgos y sostener la actividad a largo plazo, aunque también enfrenta limitaciones propias de la región.

Mientras tanto, el sector continúa gestionando medidas ante Nación y Provincia, principalmente financiamiento blando y alivio en costos, para poder encarar la próxima campaña.

Mirá la nota completa