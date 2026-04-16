El lamento de Marchesín: “no encuentro explicación”

Agustín Marchesín se pronunció por primera vez tras la lesión sufrida en el arranque del encuentro frente a Barcelona de Ecuador que no solo lo dejará fuera del superclásico del domingo, sino que lo marginará de la actividad futbolística durante los próximos ocho meses: "No es fácil digerir ni explicar lo que siento, jugar la Copa Libertadores con Boca era el mayor sueño de toda mi vida".

"El fútbol me ha dado mucho más de lo que alguna vez pensé. Estaba cerca de defender a Boca en la tan hermosa Copa, esa en la que veía a mis ídolos, no encuentro explicación para esto", continúa el comunicado publicado por el arquero en sus redes sociales, a dos días de haber abandonado el terreno de juego entre lágrimas.

Según asegura el parte compartido por el Xeneize, Marchesín sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una lesión gravísima para el futbolista de 38 años, que no volverá a disputar encuentros en todo 2026. Cabe destacar que según el doctor Jorge Batista, jefe del departamento médico del club, este cuadro no tiene nada que ver con el esguince que había aquejado el jugador antes de enfrentar a Universidad Católica y Talleres.

"Sabía que era el desafío que más quería enfrentar en mi carrera y que estaba más allá de todo lo q se diga esperándolo ansioso,feliz y preparado", publicó el ex Celta de Vigo, que también quiso aprovechar para disculparse con su hinchada: "Pido disculpas a la gente y dirigentes q confiaron por esto q me toca atravesar".

Pese a su tristeza, el 1 del cuadro de la Ribera cerró su sentido posteo con un mensaje de apoyo a sus compañeros: "No tengo mucho más para decir, solo que acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para poder lograr los objetivos tan importantes que tenemos por delante. Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel q tanto merece".

Pese al cupo para incorporar que libera su lesión, desde Boca aseguran que no será utilizado y que confiarán en Leandro Brey y Javier García para defender los tres palos hasta el fin del semestre, aunque no descartan ir a buscar un nuevo arquero en el próximo mercado de pases de junio.

Con información de TyC Sports

