Mandiyú definió su nuevo cuerpo técnico

Frente a la inesperada renuncia de Fabián "Bocha" Ponce, la dirigencia del Deportivo Mandiyú se movió rápidamente y ya definió al nuevo cuerpo técnico. Se trata de una dupla con pasado, como exjugadores en la entidad.

"Informamos a nuestros socios e hinchas que Nicolás Ferreira y Hernán Coronel se harán cargo de la conducción técnica del equipo de Primera División", señala el comunicado que dio a conocer la entidad correntina.

Los dos son exjugadores de la entidad. Con Coronel, que se desempeñaba como asistente de Ponce, se buscará darle continuidad al proyecto iniciado el año pasado, mientras que para Ferreira será su primera experiencia como entrenador.

"Los entrenadores se presentarán este martes con el plantel para de esa manera arrancar con los trabajos bajo sus órdenes", agrega el comunicado que está ilustrado con una foto de los flamantes entrenadores junto al presidente de la entidad José María Beigbeder.

Ponce presentó su renuncia el pasado sábado, luego de la derrota frente a Huracán Corrientes 3 a 2. El Albo vencía 2 a 0 y el azulgrana sufrió la expulsión de un jugador sobre el final del primer tiempo.

Mandiyú está tercero el Grupo B de la Copa de la Liga con 10 puntos, producto de 3 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. En las próximas fechas buscará clasificar a los octavos de final.