Corrientes: la nueva costanera de Goya ya tiene fecha de inauguración

En el marco de la Fiesta Nacional del Surubí, el Gobierno de Corrientes inaugurará la nueva costanera de la localidad de Goya este martes 28 de abril.

La obra, que se extiende a lo largo de 500 metros, presenta una estética moderna y renovada, pensada para el disfrute de vecinos y turistas.

Sin embargo, su principal objetivo es cumplir una función clave como defensa costera, brindando protección ante las crecidas del río y fortaleciendo la infraestructura urbana de la ciudad.

De esta manera, la localidad correntina sumará un nuevo espacio público estratégico que combina desarrollo, seguridad y atractivo turístico en uno de los eventos más importantes de la región.