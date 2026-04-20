¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Mauricio Macri ver para ser libres Ciudad de Corrientes
Mauricio Macri ver para ser libres Ciudad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OFICIAL

Corrientes: la nueva costanera de Goya ya tiene fecha de inauguración

Se trata de la mega obra que se extiende a lo largo de 500 metros de la defensa costera en la localidad de Goya. 

Por El Litoral

Lunes, 20 de abril de 2026 a las 11:32

En el marco de la Fiesta Nacional del Surubí, el Gobierno de Corrientes inaugurará la nueva costanera de la localidad de Goya este martes 28 de abril. 

La obra, que se extiende a lo largo de 500 metros, presenta una estética moderna y renovada, pensada para el disfrute de vecinos y turistas.

Sin embargo, su principal objetivo es cumplir una función clave como defensa costera, brindando protección ante las crecidas del río y fortaleciendo la infraestructura urbana de la ciudad.

De esta manera, la localidad correntina sumará un nuevo espacio público estratégico que combina desarrollo, seguridad y atractivo turístico en uno de los eventos más importantes de la región.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD