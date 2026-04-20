Brenda Insaurralde sumó experiencia en el Sudamericano

El Campeonato Sudamericano de Trail Running y Montaña 2026 se celebró en Samaipata, Bolivia, y tuvo como protagonista a la goyana Brenda Insaurralde que integró el equipo argentino junior.

En la competencia femenina U20, sobre una distancia de 8 km, la chilena Yicssel Llancapani fue la ganadora con 52:36, mientras que Dahiara Romero fue la mejor argentina con el quinto puesto y un tiempo de 55:37. Insaurralde (con el dorsal 216), tuvo un problema físico durante la carrera y llegó en el puesto 11 con un registro de 1:07:19. Mientras que la también argentina, Maia Coletto no pudo completar el recorrdio.

"Largué junto a las chicas pero a mitad de carrera, lamentablemente tuve que bajar el ritmo porque me agarró un calambre", reconoció la joven atleta. Sin embargo destacó que "pude completar la competencia y sumé puntos para Argentina".

La goyana calificó como "una lida experiencia" su participación en el Sudamericano de montaña en suelo boliviano y pidió que "me sigan apoyando para continuar con mi carrera deportiva".

"Participé de un Nacional, de un Mundial y ahora también de un Sudamericano. Mis expectativas son altas y mi próximo objetivo es ir al Campeonato Nacional de Trail y Montaña que se correrá durante el mes de junio en Merlo", relató.

En la categoría junior, pero entre varones, el ecuatoriano Josué Guillazaca obtuvo el título con un tiempo de 37:18. Entre los argentinos, Salvador Galant fue séptimo con 42:55, Francisco Maldonado noveno con 44:03 y Tiago Ortiz décimo con 44:07.