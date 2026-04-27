Lipton sacó ventaja en el clásico de barrio

El clásico del barrio San Martín quedó para Lipton que, en el "Estadio de los murales", venció como visitante a Sportivo 2 a 0. El encuentro, que se jugó este lunes, en la fría noche correntino, correspondió al cotejo de ida de los octavos de final del Torneo Provincial de Clubes 2026.

Los goles del encuentro llegaron en el complemento por intermedio de Diego Monzón y Thiago Magri. La revancha está prevista para este sábado, desde las 17 en cancha de Lipton.

El partido comenzó con un leve dominio de Sportivo, pero con el correr de los minutos, la visita equiparó las acciones y pasó a tomar el control del juego.

En la segunda etapa, con los cambios que introdujo Pablo Suárez, Lipton encontró contundencia para marcar los dos goles. El encuentro se hizo de ida y vuelta y los dos arqueros: Cantero (Lipton) e Ifrán (Sportivo) fueron protagonistas.

Este partido debía disputarse el domingo, pero se postergó por 24 horas por las malas condiciones del campo de juego después de las lluvias de los últimos días.

En los partidos de ida de los octavos de final disputados el pasado domingo, se dieron estos resultados:

San Lorenzo (Monte Caseros) 0 vs. Barracas (Curuzú Cuatiá) 3

Estudiantes (Virasoro) 3 vs. Belgrano (La Cruz) 0

Hogar Hermanos (Bella Vista) 0 vs. Huracán (Goya) 2

Victoria (Curuzú Cuatiá) 2 vs. Berón de Astrada (Santo Tomé) 1

Central Goya 3 vs. Matienzo (Goya) 0

Barraca (Paso de los Libres) 0 vs. Comunicaciones (Mercedes) 2

Este martes, desde las 20 en Saladas, Calle Poí recibirá a Empedrado.

Las revanchas se jugarán el próximo fin de semana.