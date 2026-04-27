Qué se sabe del caso de la nena de 12 años embarazada que derivó en el hallazgo de 8 fetos en una clínica

La Justicia de Santiago del Estero investiga el caso de una nena de 12 años que quedó embarazada tras una violación.

La denuncia fue realizada hace tres meses por la madre de la chica, después de haber acudido a un control médico con su hija.

El hecho comenzó a ser investigado, y finalmente la nena contó lo que había sucedido en cámara Gesell.

La menor tenía fecha de parto para fines de mayo, y en ese contexto, el embarazo lo venía siguiendo un equipo de médicos y psicólogas de la localidad de la Banda, de donde es la familia.

Sin embargo, según los investigadores, de un momento a otro, la chica de 12 años y su madre desaparecieron.

Desde la Justicia se pusieron a localizarlas, y finalmente descubrieron que una ONG se había puesto en contacto con la familia y que le habrían dado dinero para pagar los gastos de un aborto.

A raíz de ello, se investiga si esa ONG entorpeció la investigación de la Justicia o es una organización que se dedica a la trata de personas.

Los investigadores pudieron confirmar que el aborto se hizo el viernes en una clínica de Villa Ballester, donde encontraron 8 fetos. A raíz de eso, se pidió analizar los ADN para ver si alguno es del embarazo de la nena.

Qué se sabe de la clínica de Villa Ballester

Fuentes del caso indicaron que la clínica está en regla, habilitada y que cuenta con las autoridades correspondientes.

En la zona, es una clínica conocida porque suele hacer abortos avanzados y lo que habitualmente ocurre es que citan a las embarazadas un día de la semana específico y se hacen todos los abortos juntos, generalmente por el mismo médico.

Además aclararon que los 8 procedimientos que hicieron este fin de semana tienen su historia clínica y uno de ellos sería de la nena de 12 años.

Del mismo modo, en cuanto a los residuos patogénicos, fueron dispensados correctamente en bolsas pero que la recolección aun no había pasado.

TN