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Impactante vuelco de un patrullero de la Policía de Corrientes en plena ruta 123

El accidente ocurrió en horas del viernes en la localidad correntina de Paso de los Libres. 

Por El Litoral

Lunes, 27 de abril de 2026 a las 09:20

Un patrullero de la Policía de Corrientes protagonizó un violento vuelco tras despistar sobre la Ruta Provincial N° 123, en la localidad de Paso de los Libres.

El hecho se registró en horas de la tarde del viernes, cuando el vehículo perteneciente a la Comisaría de la Mujer y el Menor, regresaba desde la ciudad de Mercedes y terminó volcando tras dar varios tumbos.

En el rodado, se trasladaban efectivos de la fuerza, quienes solo sufrieron golpes leves, sin que fuera necesario reportar heridas de gravedad.

Como consecuencia del vuelco, el patrullero sufrió serios daños materiales, quedando visiblemente afectado tras el impacto.

Las autoridades trabajan para determinar qué provocó el despiste, mientras que el hecho generó preocupación por la violencia del impacto.

El caso quedó bajo análisis para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

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