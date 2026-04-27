Santo Tomé se prepara para el impacto de la nueva planta: inversiones y empleo

La confirmación de una planta de celulosa en Ituzaingó empieza a reconfigurar el mapa productivo del norte correntino. En ese escenario, Santo Tomé se posiciona como uno de los puntos clave para el desarrollo regional, tanto por su cercanía como por su perfil forestal.

El intendente Augusto Suaid aseguró en Hoja de Ruta que la llegada de la industria representa “una gran oportunidad” para cerrar el ciclo productivo del pino, principal recurso de la zona.

“Corrientes tiene alrededor de 550 mil hectáreas de bosque implantado, y casi la mitad está en nuestra región. Ahora vamos a poder industrializar esa materia prima y darle valor agregado”, explicó.

La planta demandará grandes volúmenes de madera y residuos forestales, lo que abre nuevas oportunidades para productores y aserraderos.

“Lo que hoy es un residuo, como el raleo o el chip, se va a convertir en un recurso económico. Se genera un círculo virtuoso”, señaló.

Infraestructura, el primer desafío

El impacto de la inversión también pone en evidencia las limitaciones actuales. Uno de los puntos centrales es la infraestructura vial. “Estamos hablando de unos 400 camiones por día. Necesitamos rutas en condiciones para sostener ese nivel de actividad”, advirtió.

En ese sentido, los intendentes de la región impulsan la continuidad de la autovía sobre la Ruta Nacional 14, clave para mejorar la logística y la conectividad. A esto se suman otros desafíos estructurales: salud, educación y servicios públicos, ante la llegada de trabajadores y empresas.

“Tenemos que garantizar un sistema sanitario, educativo y de servicios acorde para que la gente pueda instalarse y vivir en la zona”, remarcó.

Capacitación y empleo

Otro eje central es la formación de mano de obra local. Desde los municipios ya trabajan en conjunto con la provincia para adaptar la oferta educativa.

“Estas industrias necesitan personal calificado. Tenemos que actualizar los perfiles y las currículas de las escuelas técnicas”, sostuvo.

El objetivo es que el crecimiento productivo tenga impacto directo en el empleo local.

Nuevas inversiones en marcha

En paralelo, Santo Tomé ya comienza a captar inversiones vinculadas a este nuevo escenario.

Una de ellas es la instalación de una empresa de capitales chinos en el parque industrial, con una inversión estimada de 30 millones de dólares para procesar derivados del pino.

A esto se suma el desembarco de Furlong, que proyecta un hub logístico cerca del puente internacional, consolidando el perfil estratégico de la ciudad dentro del Mercosur.

Además, el municipio avanza en gestiones para atraer nuevas compañías, incluso con contactos con Mercado Libre, pensando en el potencial logístico de la región.

“Hoy el rol del Estado local es salir a buscar inversiones y facilitar el desarrollo del sector privado”, afirmó Suaid.

Un cambio de escala

El proyecto de la planta de celulosa no solo implica más producción, sino un cambio de escala para toda la región.

Desde la logística hasta la educación, pasando por la planificación urbana, los municipios comienzan a reconfigurar su agenda.

“El desafío es anticiparnos. Esto va a generar desarrollo, pero también exige planificación y trabajo conjunto”, concluyó el intendente.