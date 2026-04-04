El programa Conecta Rugby llega al Nordeste

Conecta Rugby desembarga en el NEA. Los días miércoles 8 y jueves 9 de abril el Nordeste será epicentro del programa de capacitación que lleva adelante la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Desde capacitaciones para entrenadores, pasando por clínicas intensivas para jugadores y charlas especiales para padres, los clubes de la Unión del Nordeste abrirán sus puertas para una experiencia única en la región región.

Los referentes nacionales que estarán en Corrientes y Chaco son: Martín Gaitán (director de Conecta Rugby), José Pellicena (secretario Técnico de Alto Rendimiento UAR), Sergio Abbate (Director de Capacitación UAR), Andrés Bordoy (Entrenador de Scrum de Los Pumas). Rodrigo Zapata Icart (Especialista Nacional de Rugby Infantil UAR) y Javier Villa (Responsable de Bienestar de Jugador de Alto Rendimiento).

El miércoles 8 habrá actividad en los clubes Regatas Resistencia, Curne y Sixty, mientras que el jueves 9 será en Aranduroga, San Patricio yTaraguy.

Conecta Rugby es un programa gratuito de capacitación integral creado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) para fortalecer el rugby de base en todos los clubes del país.

Presentada en 2021, el programa busca una iniciativa federal a través de la cual se pone a disposición una amplia oferta de cursos, que busca empoderar a los clubes de todo el país para que puedan alcanzar una mayor autonomía.

Para llevarlo a cabo, se creó la red de capacitación colaborativa más grande del deporte argentino que genera un intercambio de aprendizaje constante, donde cada uno de los clubes participantes podrá acercar sus inquietudes y aprender de las experiencias de sus colegas, a través de foros especialmente diseñados a ese fin.

El programa fue pensado y diseñado desde una mirada integral, ya que la oferta de cursos y capacitaciones abarca a todos los eslabones del deporte: jugadores, entrenadores, médicos, preparadores físicos, réferis, dirigentes y familias del rugby. Se trata, en este sentido, de un programa diseñado a la carta. En función de sus necesidades de capacitación, cada club podrá optar por tomar aquellos cursos que considere más apropiados para satisfacer dicha demanda.