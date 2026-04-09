Valdés lanzó los Juegos Correntinos 2026 con más de 70 municipios y 40 disciplinas

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó el lanzamiento oficial de los Juegos Correntinos 2026 en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

La nueva edición contará con la participación de jóvenes y adultos mayores de toda la provincia, con inscripciones abiertas en más de 70 municipios.

Alcance provincial y etapas de competencia

La competencia involucrará a 77 comunas organizadas en seis zonas deportivas y se desarrollará entre abril y octubre.

El certamen se dividirá en cuatro etapas: local, subzonal, zonal y provincial, consolidándose como una de las principales plataformas deportivas del calendario correntino.

Espacio de formación y proyección nacional

Desde la organización destacaron que los Juegos Correntinos permiten detectar talentos y fortalecer el desarrollo de atletas del interior.

Además, funcionan como instancia clasificatoria para los tradicionales Juegos Nacionales, ampliando las oportunidades de proyección para los deportistas.

El eje en la inclusión deportiva

Uno de los puntos centrales del lanzamiento fue el carácter inclusivo del programa.

Se resaltó especialmente la participación del deporte adaptado, cuyos representantes aportaron el 60% del medallero correntino en competencias nacionales durante el último año.

“Una política de Estado”

Durante el acto, Valdés sostuvo: “Venimos a lanzar la continuidad de esta gran política de Estado”.

El mandatario también reconoció el contexto económico actual, pero ratificó el compromiso del Gobierno provincial con el deporte y la participación.

Invitación a los jóvenes

El pesista Nathaniel Villalba Pannunzio, múltiple medallista y poseedor de récords nacionales, participó del lanzamiento e invitó a los jóvenes a sumarse.

“El certamen es el lugar de donde salen nuestros mejores atletas”, señaló, en referencia a la proyección hacia competencias nacionales e internacionales.

Inscripciones y disciplinas

Las inscripciones se realizan en las áreas de deportes de cada municipio.

El programa incluye 44 disciplinas en categorías juveniles, deporte adaptado y adultos mayores, abarcando desde deportes tradicionales hasta nuevas modalidades como e-sports.