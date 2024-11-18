Filtran foto de Emilia Mernes y Duki, en medio de los rumores de separación

Duki y Emilia Mernes tuvieron una semana plagada de rumores, por lo que la foto que se filtró este domingo, de los dos juntos en Miami con un buen semblante, sorprendió a todos.

Luego de que una joven viralizara los chats que el referente de la música urbana le habría enviado estando en pareja con la intérprete de "Exclusive", un verdadero escándalo estalló en los medios, con fuertes rumores de que esto habría desencadenado en la ruptura definitiva de ambos artistas.

En este sentido, fue apenas dos días, el viernes, cuando Ángel de Brito reconfirmó la información que ya habían brindado otros comunicadores, luego de que un fanático le escribiera en la red social X, preguntándole por la situación de los mediáticos, dado que "un pueblo entero está en vilo". A esto, el conductor de LAM contestó de manera contundente: "Separados".

Sin embargo, al información parece dar un abrupto vuelco a partir de la imagen que se filtró este domingo: Duki y Emilia, juntos y sonrientes, en Miami.

