Filtraron audios de la China Suárez en los que destroza a Pampita

Salieron a la luz en las últimas horas audios que “la China” Suárez le habría enviado a Wanda Nara en 2018 , el momento en que se encontraban enfrentadas con “Pampita” Ardohain.

“A la tarde” mostró las grabaciones en que la actriz lanza duras críticas hacia la modelo, se burla de su relación con Pico Mónaco y la acusa de practicarle macumbas.

“Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está mal el odio, pero es la única persona por la que realmente siento odio. Me ha hecho sufrir mucho y me mintió. No me hago la buena, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”, se escucha decir a la China.

Los audios enviados a Wanda serían del momento en el que Suárez se encontraba en pareja con Benjamín Vicuña, luego del nacimiento de su primera hija juntos, Magnolia.

Lo más fuerte de los audios es el momento en que afirma que Pampita y su madre habrían recurrido a prácticas de macumba para perjudicarla: “A mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué. No quiero que le vea la cara (a Magnolia), porque casi se muere cuando yo estaba embarazada”.

La filtración de los audios generó un revuelo inmediato en las redes sociales luego de que La China y Pampita se mostraran juntas en un evento.

La historia entre Pampita y la China, que comenzó en 2015 cuando la modelo acusó a Suárez de haber iniciado una relación con Vicuña mientras aún estaban juntos.

Ni Pampita ni la China Suárez dieron declaraciones aún, luego de la filtración.

