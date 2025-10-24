Imputaron a la expareja de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad

Leandro Esteban García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández, una de las integrantes del grupo pop Bandana, fue imputado por el fiscal nacional en lo criminal y correccional Patricio Lugones del delito de privación ilegítima de la libertad. En las próximas horas será indagado por el juez Santiago Bignone.

Así lo informaron fuentes judiciales a los medios nacionales. García Gómez fue detenido anoche por personal de la Policía de la Ciudad en su departamento del barrio porteño de Palermo.

“La investigación comenzó ayer a la madrugada con la presentación hecha por Mabel López Arias, madre de Lourdes. La mujer denunció la desaparición y presunta situación de violencia de género sufrida por su hija, de quien desconocía el paradero y estado de salud desde el día 4 de octubre. Solicitó la inmediata intervención judicial y policial a fin de resguardar su integridad física, psíquica y emocional”, explicaron las fuentes consultadas.

