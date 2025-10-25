Qué encontró la Policía en el departamento en dónde Lourdes estuvo secuestrada

La desaparición de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, generó conmoción en el ambiente artístico. Durante más de doce horas, nadie supo dónde estaba ni en qué condiciones se encontraba. Finalmente, un operativo de urgencia encabezado por la Policía de la Ciudad permitió encontrarla en un departamento ubicado en Ravignani al 2100, en el barrio de Palermo.

La búsqueda comenzó luego de que su madre radicara una denuncia desesperada, señalando a Leandro García Gómez, pareja de la artista, como el principal sospechoso. La mujer relató que su hija sufría episodios de violencia de género.

Cuando los oficiales llegaron al edificio, el acusado se negó a abrir la puerta y aseguró que Lourdes no estaba allí. Con el paso de las horas y una orden judicial en mano, los efectivos ingresaron por la fuerza y encontraron a la cantante en una habitación, visiblemente alterada pero fuera de peligro.

Dentro del departamento, los investigadores encontraron lo que se suponía. En diferentes sectores había botellas de vodka, vino, whisky y fernet. También se hallaron pastillas sueltas de diversos colores y tamaños, sin sus envases de contención.

QUÉ PASÓ CON LOWRDEZ

El informe preliminar confirmó que el lugar presentaba signos de consumo prolongado de alcohol y medicación. Según fuentes cercanas al caso, el hallazgo reforzó la hipótesis de un contexto de encierro y manipulación psicológica. Mientras tanto, Leandro García Gómez quedó detenido.

Lowrdez fue dada de alta el viernes a las dos de la madrugada. Se retiró del hospital acompañada por una amiga y rechazó tener contacto con su madre.

Fuente: Paparazzi.