Cuál fue la propuesta que recibió Vicuña en medio de su guerra con la China Suárez

En medio de la tensa relación que mantiene con la China Suárez, Benjamín Vicuña recibió una propuesta que podría marcar un nuevo rumbo en su carrera. Luego de llegar a un acuerdo con su ex para que sus hijos celebraran su cumpleaños en Argentina, el actor chileno volvió a sonreír al conocer una oferta laboral que lo ilusionó.

Según contó Alejandro Castelo, El Trece convocó a Vicuña para conducir el programa The Balls durante el verano. “El actor tiene muchas ganas de hacerlo y Canal 13 ya está en conversaciones con él”, detalló el periodista en su columna, confirmando que el chileno podría debutar como conductor.

El ciclo que anteriormente lideró Guido Kaczka, tuvo muy buenos números hasta mediados de junio, cuando fue reemplazado por Buenas Noches Familia. En ese momento, el canal decidió darle un descanso al formato, pero al parecer, el regreso estaría confirmado con una figura completamente distinta.

Castelo explicó también que la decisión de sumar al actor tuvo que ver con una estrategia de El Trece. “El canal no quiere desgastar la imagen de Kaczka”, sostuvo el periodista, dejando en claro que el conductor terminará Buenas Noches Familia en diciembre.

LA NUEVA VIDA DE VICUÑA

Vicuña, que siempre demostró interés por los desafíos artísticos, estaría evaluando los detalles de la propuesta. Si bien no confirmó públicamente su participación, su entorno reconoció que el proyecto lo entusiasmó. En medio de un contexto personal agitado, el chileno encontró en esta oportunidad un escape.

Mientras tanto, los rumores sobre su vínculo con la China Suárez continúan generando titulares, pero él prefiere mantener el perfil bajo. Cercanos al actor aseguraron que busca priorizar el trabajo y la relación con sus hijos. De concretarse su desembarco en The Balls, Vicuña sumaría un nuevo capítulo en su carrera, esta vez fuera del terreno de la actuación.

Fuente: Paparazzi.