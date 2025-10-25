La alarmante revelación sobre Britney Spears y su salud mental: “Daño cerebral y…”

La vida de Britney Spears sigue siendo una tormenta de emociones y contradicciones. La cantante sorprendió con un mensaje inquietante en su cuenta de Instagram que encendió todas las alarmas. “Brain damage happened to me”, escribió -“me sucedió daño cerebral”-, y aunque el posteo fue eliminado poco después, el impacto fue inmediato.

En su publicación, volvió a abrir viejas heridas y recordó los años más duros de su vida, aquellos en los que vivió bajo una tutela legal que controló cada aspecto de su existencia durante más de una década.

Con una sensibilidad a flor de piel, describió ese período como una etapa devastadora, tanto en lo físico como en lo emocional. “Me siento como si me quitaran las alas”, confesó, comparándose con Maléfica, el personaje que representa la pérdida de poder y libertad.

Lejos de la ironía, el texto tenía un tono profundamente personal. Explicó que sus videos bailando son su manera de sanar y de recuperar lo que alguna vez sintió que le arrebataron. “Siento la lógica y consciencia en mi cuerpo como uno que fue cien por ciento asesinado y destruido, no pude bailar ni moverme durante 5 meses... De todos modos, sé que mi publicación y el baile parecía una tontería, pero me hizo recordar cómo volar...”, relató.

BRITNEY SPEARS LANZÓ UNA EXPLOSIVA REVELACIÓN QUE PREOCUPÓ A TODOS

Aunque no detalló las causas de esa lesión cerebral a la que hizo referencia, Spears contó que logró superar ese momento, y que hoy valora su vida más que nunca. “Yo sí siento que me quitaron las alas y el daño cerebral me pasó hace mucho tiempo 100 por ciento... Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y estoy bendecida de estar viva...”, escribió.

El mensaje que Britney borró llegó justo cuando su exesposo Kevin Federline volvió a quedar en el foco mediático tras el lanzamiento de su libro You Thought You Knew, donde expone detalles íntimos sobre su relación con la cantante y su familia. La coincidencia temporal no pasó inadvertida para sus seguidores, quienes interpretaron la publicación de la intérprete como una reacción emocional ante ese nuevo golpe mediático.

Sin embargo, lejos del escándalo, la artista dejó claro en su reflexión que lo que más le importa hoy son sus hijos, Sean Preston y Jayden James, y que solo busca vivir en paz. Su posteo, aunque efímero, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que persigue a la artista desde hace años: ¿qué hay detrás del silencio y las cicatrices invisibles que Britney intenta transformar en baile?

Fuente: Paparazzi.