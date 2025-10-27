Tini Stoessel y Rodrigo de Paul aplazaron su casamiento: la boda se trasladaría al 2026

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul resolvieron postergar su tan esperada boda, una decisión que generó sorpresa entre sus seguidores y que fue confirmada por la periodista Julieta Argenta en el programa LAM. Según detalló, el enlace no se concretará este 2025, como se rumoreaba, sino que se llevará a cabo en 2026, aunque aún no se definió el lugar ni la fecha exacta.

La noticia tomó fuerza luego de varias semanas de especulaciones sobre la organización del evento. “No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene”, informó Argenta en televisión. Además, aclaró que todavía no existen invitaciones ni preparativos avanzados, y que la pareja está evaluando opciones entre distintas locaciones, incluyendo Argentina, España, Estados Unidos e incluso Miami.

El aplazamiento llega en un momento de estabilidad en la relación, tras una separación mediática que había acaparado titulares meses atrás. Tini y De Paul, que retomaron su vínculo de manera más reservada, habrían decidido posponer el casamiento para evitar superposiciones con los compromisos profesionales de ambos.

En el caso del futbolista, su participación en la Major League Soccer (MLS) -donde comparte equipo con Lionel Messi- condiciona sus tiempos, mientras que la cantante continúa con su gira internacional y el desarrollo de su nuevo proyecto musical, FUTTTURA.

Otro de los motivos que habría influido en la decisión sería la intención de la pareja de radicarse en Miami, algo que implicaría trámites legales y logísticos vinculados a la visa de trabajo de De Paul. La postergación, en ese sentido, les daría margen para ordenar los aspectos formales y disfrutar de una celebración más íntima y planificada.

Mientras tanto, los fanáticos de ambos se mostraron divididos: algunos lamentaron el retraso del enlace, mientras que otros celebraron que Tini y Rodrigo prioricen su estabilidad emocional y profesional antes de dar el paso definitivo. Lo cierto es que, al menos por ahora, la boda del año tendrá que esperar.

FUENTE: minutouno.com