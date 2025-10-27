El mensaje inesperado de Mauro Icardi en el cumpleaños de su hija

Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la atención mediática por un gesto que muchos consideraron fuera de lugar. En el día del cumpleaños número nueve de su hija Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara, el delantero publicó una historia en Instagram que encendió la polémica: compartió una foto de la actriz Eugenia “la China” Suárez acompañada de la frase “Mi cita de todos los días”, junto a un emoji enamorado y un corazón rojo.

El posteo fue interpretado por muchos como una provocación, ya que coincidió con la gran celebración que Wanda organizó en Buenos Aires para su hija menor. Mientras la empresaria mostraba en redes sociales los preparativos de una fiesta llena de detalles y ternura, Icardi se encontraba en Estambul disputando un partido clave con su equipo.

El Galatasaray de Turquía venció 3-1 al Göztepe, con el último tanto convertido por el rosarino, motivo por el cual no pudo viajar a Argentina para acompañar a su familia.

La reacción en redes fue inmediata: miles de usuarios comentaron la coincidencia entre la publicación del futbolista y el cumpleaños de Isabella, interpretando el mensaje como una indirecta o un descuido. Mientras tanto, Wanda compartió imágenes de la pequeña disfrutando con amigos y familiares, sin mencionar en ningún momento al jugador.

En paralelo, algunos recordaron que Icardi y la China Suárez habían sido protagonistas de uno de los escándalos mediáticos más resonantes de los últimos años, cuando trascendió su intercambio de mensajes en plena relación del delantero con Wanda. El reciente posteo, por tanto, reavivó rumores y especulaciones sobre el vínculo entre ambos, pese a que ninguno lo confirmó ni desmintió.

Según versiones cercanas al entorno del futbolista, Icardi tiene previsto regresar a Argentina recién en diciembre, durante el parate de la Superliga turca, para reencontrarse con sus hijas y pasar las fiestas. Hasta entonces, el delantero seguirá concentrado en su equipo turco, aunque su vida personal sigue despertando tanto interés como sus actuaciones dentro de la cancha.

FUENTE: minutouno.com