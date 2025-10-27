Se asoma el fin de Los Palmeras: aseguran que despidieron a los músicos

El resonante escándalo que involucra a los líderes de Los Palmeras, Marcos Camino y Rubén "Cacho" Deicas, sumó un nuevo y significativo capítulo en las últimas horas. La disputa interna que mantiene en vilo al grupo santafesino se agravó con una noticia crucial sobre la estructura legal de la banda.

El conductor Juan Etchegoyen reveló un dato de peso sobre la actualidad del grupo, informando que se ha procedido al despido de los músicos de la empresa que sostiene a la famosa agrupación. “Quiero abrir el programa de hoy con un tema que te vengo contando las novedades que no son buenas y es Los Palmeras que en algún momento se dijo que estaban reconciliados Marcos Camino y Cacho Deicas cuando estaba todo mal y yo te lo contaba”, comenzó diciendo el conductor.

Continuando con la exclusiva, Juan Etchegoyen afirmó: “La novedad de último momento que tengo para anunciar es que despidieron a los músicos de Los Palmeras. ¿Qué quiere decir esto? te lo voy a detallar”.

El comunicador detalló que la medida obedece a movimientos legales vinculados a la sociedad que gestiona al grupo y la propiedad intelectual. La marca de Los Palmeras está próxima a vencerse, y Cacho Deicas ya ha manifestado, a través de sus abogados, que seguirá teniendo el 50% de la marca.

El proceso de rescisión de contratos ya está en marcha entre Marcos Camino y los instrumentistas, debido a que estos “ya no pertenecen más a Palmeras Producciones y tuvieron que despedirlos legalmente”.

Juan Etchegoyen profundizó en el panorama legal que se abre para la banda. “Legalmente fueron despedidos, obviamente uno imagina que Marcos creará otra empresa para contratarlos nuevamente y así seguir trabajando”, comentó. Explicó que se está trabajando activamente en la disolución de la sociedad actual, ya que bajo esa Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) se llevarán a cabo los despidos para luego crear una nueva compañía que dependerá exclusivamente de Camino, dejando de lado la sociedad con Deicas.

Para concluir, el periodista reveló información financiera alarmante que ilustra el nivel de deterioro en la relación entre los líderes. “Me cuentan que Marcos Camino no le envía dinero a Cacho Deicas por las ganancias del grupo desde mayo de este año”. Además, remarcó la situación económica actual de Deicas en este contexto conflictivo: “Hasta el día de hoy Cacho Deicas le sigue pagando a los músicos y todo esto a Cacho le da perdida. Tiene que seguir invirtiendo por algo que ya no le interesa”.

