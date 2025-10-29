Lourdes de Bandana irrumpió en un vivo de Fabiana Cantilo: "Me quedé dormida dos días"

Lourdes Fernández habló por primera vez sobre la detención de su ex novio, Lenadro García Gómez, imputado por 'privación ilegítima de la libertad' y denunciado por violencia física y psicológica tanto por ella como por otras exparejas. La cantante dio detalles durante una transmisión en vivo con Fabiana Cantilo a través de Instagram.

Cantilo puso en duda que fuera una angina la que afectara a la cantante y se lo dijo sin vueltas. “No te creo nada esa parte. Y que dormiste cinco días… por qué no contestabas dónde estabas. Nadie sabia dónde estabas”, dijo Fabiana quien recordó que ella también pasó por una situación de adicciones en la que estuvo, según ella, “fisurada”.

Ante las consultas de Fabiana, Lourdes dijo que tomó whisky con Leandro y que luego se durmió. “El domingo a la noche cuando me desperté me di cuenta de que tenía anginas. El lunes tenía que trabajar, pero lo suspendí”, explicó.

“¿No lo mandaste a comprar remedios?“, quiso saber Cantilo. ”Sí compró, pero no lo mandé porque yo estaba inconsciente por la fiebre“, aseguró Fernández.

En el momento en que Lourdes dijo que “hace rato” está separada de Leandro, Fabiana le preguntó: “¿Y qué hacías en el cuarto del señor?“. Ante eso, la cantante respondió: ”Fue su cumpleaños".

“¿Te pegaba el señor? ¿Te volvió a pegar?¿Me lo jurás por Dios?“, le preguntó Fabiana después. “No volvió. Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”, manifestó Lourdes.

FUENTE: minutouno.com