Iliana Calabró se prepara para ser abuela: su hijo Nicolás Rossi será padre

La familia Calabró celebra un momento muy especial: Iliana Calabró será abuela por primera vez, luego de confirmarse que su hijo mayor, Nicolás Rossi, fruto de su matrimonio con Fabián Rossi, espera su primer hijo. La noticia se dio a conocer públicamente el martes 28 de octubre por el periodista Fede Flowers, quien compartió en redes sociales su felicitación para la futura abuela. La llegada del bebé también llenó de emoción a Coca, madre de Iliana y próxima bisabuela, así como a Marina Calabró, que recibirá a su primer sobrino nieto.

Según allegados, la actriz se encuentra “feliz y emocionada” ante esta nueva etapa. Flowers había adelantado la noticia el 3 de octubre, pero se mantuvo en reserva hasta que la familia decidió comunicarla públicamente. La prudencia se debió a que el embarazo fue considerado de riesgo en sus primeras etapas, por lo que se optó por proteger la información hasta estabilizar la situación. Flowers explicó que Iliana le pidió no difundir la noticia inicialmente por la delicadeza del caso, y recién ahora pudo confirmarla. La actriz, que ya viajó a Brasil junto a su hijo y su pareja, Bárbara, tendría previsto regresar en enero, fecha estimada del parto.

Nicolás Rossi, hijo mayor de Iliana y Fabián Rossi, vive en Brasil desde 2020. La mudanza respondió a motivos laborales y familiares. Nicolás, que se dedica al turismo, se trasladó con su esposa brasileña luego de regresar de Italia en febrero de 2020. Ante la demora en los trámites laborales para su pareja y la dificultad de sostenerse con un solo ingreso, optaron por establecerse en Brasil, donde Nicolás consiguió una oportunidad laboral.

A pesar de la distancia, la relación de Iliana con sus hijos, Nicolás y Stéfano, se mantiene cercana y afectuosa. La actriz suele compartir mensajes y fotos con ellos en redes sociales. En julio de 2023, dedicó a Nicolás un emotivo saludo por su cumpleaños: “Hace 30 años llegaste a este mundo a iluminar nuestras vidas. Gracias Nico por tanto amor. Te amo”. Más adelante, al reencontrarse con su hijo en Brasil tras más de dos años sin verse, Iliana describió el abrazo como un momento de felicidad plena: “¿Qué es la felicidad? Esto... el abrazo de un hijo. Gracias Dios por mis hijos. Gracias hijos por tanto amor. ¡Vaya que te extrañé!”

El círculo familiar se completa con su madre, Coca, y su hermana Marina, figuras reconocidas en el ámbito artístico argentino. Nicolás y Stéfano son hijos de Iliana con Fabián Rossi, quien actualmente se encuentra detenido. A pesar de la distancia y las circunstancias, la familia mantiene un vínculo sólido y celebra la llegada de un nuevo integrante.

En cuanto a Fabián Rossi, el futuro abuelo del bebé, su situación judicial se remonta a mayo de 2015, cuando el fiscal Guillermo Marijuan presentó cargos en el marco de la llamada Ruta del dinero K, involucrando también a Lázaro Báez, su hijo Martín y otros como el contador Daniel Pérez Gadín, y Leonardo Fariña y Federico Elaskar, ya imputados. A lo largo de este tiempo, Iliana se mantuvo fiel a su naturaleza, mostrando resiliencia, dignidad y apoyo absoluto hacia sus hijos.

FUENTE: minutouno.com