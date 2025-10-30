La foto de Nico Vázquez y Dai Fernández tras blanquear su relación

Después de una polémica separación con Gime Accardi, Nico Vázquez confesó que está iniciando una relación con su compañera de obra, Dai Fernández. Sin dudas, esto generó un gran revuelo y los motivos de ruptura con su ex se pusieron en duda.

Este miércoles, en Sálvese quien pueda, mostraron las primeras imágenes de los actores caminando por la calle. Cabe recordar que hasta el momento se habían manejado en un bajo perfil.

“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares”, contaron en el ciclo de América.

Según revelaron, la pareja ya planea su primer viaje juntos: “Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”.

A esta información, agregaron que durante ese viaje tendrán una reunión clave: “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”.

En las imágenes que mostraron en el programa, se ve a Dai y Nico muy relajados, sonrientes y con un café en la mano. “A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, cerraron.

