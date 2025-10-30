Ángel de Brito tuvo un gesto especial con Lourdes en uno de los momentos más duros

Lourdes Fernández atraviesa un complejo momento personal mientras insiste en defender a Leandro García Gómez, su expareja, actualmente detenido por los delitos de privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pese a los intentos de su entorno por hacerle ver la gravedad de la situación, la cantante sostiene su apoyo hacia él, mientras familiares y allegados aseguran que se encuentra emocionalmente sometida.

Tiempo atrás, en 2022, la integrante de Bandana había dado un paso valiente al denunciar públicamente a García Gómez y mostrar las lesiones que le había provocado. En ese entonces, Ángel de Brito fue uno de los primeros periodistas en ofrecerle un espacio para expresarse. En LAM, Lourdes relató su historia con crudeza y también confesó sus luchas con el consumo de sustancias y alcohol, un testimonio que conmovió a gran parte del público.

En el presente, la situación se repite con matices distintos. Aunque no puede tener contacto con el empresario, la cantante reapareció en redes junto a Fabiana Cantilo, donde sorprendió al defender nuevamente a su ex y afirmar que “la toxicidad había quedado atrás”, asegurando además que García Gómez no la había vuelto a agredir.

Tras ese vivo, el conductor de LAM tuvo un gesto que no pasó desapercibido. Ángel de Brito compartió una foto abrazando a la cantante, imagen que sus seguidores interpretaron como una señal de apoyo y preocupación. Lourdes, en respuesta, reposteo la imagen en sus historias sin realizar comentario alguno.

Mientras tanto, la situación judicial de Leandro García Gómez continúa sin cambios. La fiscal Silvana Russi rechazó el pedido de excarcelación y el empresario sigue detenido. El caso, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 —subrogada por el fiscal Patricio Lugones—, está caratulado como “privación ilegítima de la libertad” en contexto de violencia de género. El juez Diego Slupsky deberá definir en los próximos días si el acusado recuperará o no la libertad.

