Filtran cuándo se casarán Mauro Icardi y la China Suárez

En medio del escándalo mediático que todavía envuelve a Wanda Nara y Mauro Icardi -aunque las aguas ahora están más calmas-, Lara Piro, una de las abogadas del futbolista habló vía streaming con el ciclo "La Posta del Espectáculo". Allí, sin querer queriendo, deslizó que la China Suárez y el jugador del Galatasaray de Turquía se casarán en 2026.

Al ser consultada por el divorcio entre la conductora de MasterChef Celebrity y el deportista, la letrada respondió: "El divorcio es un trámite acá, trámite en Italia. Tiene audiencia ahora en febrero y debería concluirse esa etapa. Y por ahí, quien dice, tenemos casamiento", lanzó pícara y entre risas.

Inmediatamente, el periodista Gustavo Méndez se abalanzó sobre la información y le preguntó si ya había habido propuesta formal por parte de Icardi a la China. Fue entonces que Piro se excusó diciendo: "Yo dije, yo quiero, por ahí tendremos casamiento. Creo que tendríamos que estar invitados. Que nos inviten...", bromeó.

Ante el asombro de Gustavo Méndez y Facundo Ventura, la letrada frustró las expectativas de todos al declarar: "No voy a decir nada". No obstante, sus palabras reforzaron la especulación de que marzo sea la fecha elegida para el casamiento entre la actriz y el futbolista.

