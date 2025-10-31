¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Instituto Josefina Contte Virginia Gallardo Ruta 12
Instituto Josefina Contte Virginia Gallardo Ruta 12
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Metida de pata

Filtran cuándo se casarán Mauro Icardi y la China Suárez

Lara Piro, una de las letradas que vela por los intereses del futbolista, lanzó un dato inesperado que no pasó inadvertido para nadie. Mirá.

Por El Litoral

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 12:17

En medio del escándalo mediático que todavía envuelve a Wanda Nara y Mauro Icardi -aunque las aguas ahora están más calmas-, Lara Piro, una de las abogadas del futbolista habló vía streaming con el ciclo "La Posta del Espectáculo". Allí, sin querer queriendo, deslizó que la China Suárez y el jugador del Galatasaray de Turquía se casarán en 2026.

Al ser consultada por el divorcio entre la conductora de MasterChef Celebrity y el deportista, la letrada respondió: "El divorcio es un trámite acá, trámite en Italia. Tiene audiencia ahora en febrero y debería concluirse esa etapa. Y por ahí, quien dice, tenemos casamiento", lanzó pícara y entre risas.

Inmediatamente, el periodista Gustavo Méndez se abalanzó sobre la información y le preguntó si ya había habido propuesta formal por parte de Icardi a la China. Fue entonces que Piro se excusó diciendo: "Yo dije, yo quiero, por ahí tendremos casamiento. Creo que tendríamos que estar invitados. Que nos inviten...", bromeó.

Ante el asombro de Gustavo Méndez y Facundo Ventura, la letrada frustró las expectativas de todos al declarar: "No voy a decir nada". No obstante, sus palabras reforzaron la especulación de que marzo sea la fecha elegida para el casamiento entre la actriz y el futbolista.

FUENTE: minutouno.com

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD