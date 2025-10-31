María Becerra se prepara para lanzar "Quimera", su nuevo disco

A través de su cuenta de Instagram, María Becerra reveló la portada de su nuevo álbum “Quimera”. En la imagen se la ve en primer plano, mientras cuatro manos diferentes en las que simbolizan a sus alter egos Shanina, Maite, Gladys y Jojo, se posan sobre su rostro, representando las distintas facetas de la artista.

Con este posteo, "la Nena de Argentina" anunció que lanzará su nuevo disco en el marco de una nueva etapa musical, que presentará el año que viene con un show 360° en el estadio Monumental, una propuesta que promete marcar un antes y un después en su carrera.

En la publicación, la cantante contó que este proyecto verá la luz el 20 de noviembre, “después de casi tres años”. Y agregó: “Por fin van a poder escuchar este proyecto en el que tanto venimos trabajando”, entusiasmada por todo lo que viene.

Además, adelantó el trasfondo emocional de la obra: “Estos personajes me ayudaron a sanar en el camino, un viaje personal, emocional y profundo, con sus luces y sus sombras, con todas las versiones de mí”. Para quienes deseen acceder antes al estreno, el pre-save del álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

