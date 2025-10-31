¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Aseguran que Susana Giménez está furiosa con Moria Casán por su serie

Tras la revelación de las primeras imágenes de la serie, en A la Tarde (América) revelaron lo que podría convertirse en un escándalo.

Por El Litoral

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 12:23

En medio de la expectativa por la serie que repasará la vida de Moria Casán, comenzaron a circular las primeras imágenes del proyecto y, con ellas, los rumores de tensión con la diva de Telefe. Desde A la Tarde (América) aseguraron que Susana Giménez no estaría nada contenta con su colega al descubrir que su nombre aparece mencionado en la biopic de Netflix.

¿Qué hay detrás del enfrentamiento entre Susana y Moria?

Todo comenzó cuando Karina Mazzocco reveló detalles sobre la ficción en su ciclo de América TV: “En ella se mencionaría una situación sumamente comprometedora y Susana está que trina, y puede terminar en la Justicia”. En este sentido, la panelista Cora Barbieri agregó: “Allí hay algunas cosas que a Susana le han llegado en estos últimos días y que no le gustaron nada que se mencionen en esta serie”.

Por su parte, el cronista Gustavo Descalzi sumó: “Ella está enojada porque en la serie se la ningunea y dos palabras que están en el texto. Una de ellas es ‘hueca’ y la otra es ‘tilinga’”. Yconcluyó: “No quiere que se rompan los códigos”.

FUENTE: minutouno.com

