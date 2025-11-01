Dua Lipa recomendó a sus fans un libro de la autora argentina Mariana Enríquez

La cantante albanesa Dua Lipa, que se prepara para sus próximos y esperados shows en Argentina, ha vuelto a demostrar su fuerte conexión con la literatura nacional. Esta vez, la aclamada artista eligió una obra de la escritora argentina Mariana Enríquez para la edición especial de Halloween de su reconocido club de lectura.

Dua Lipa

Terror con sello argentino: el elogio de Dua Lipa a Enríquez

El libro seleccionado por la voz de éxitos como “Levitating” fue "Los peligros de fumar en la cama", una compilación de cuentos que rápidamente se convirtió en tendencia tras la mención de la estrella.

Mariana Enríquez

Dua Lipa, quien considera a Enríquez una de sus autoras favoritas, compartió una detallada reseña a través de su plataforma. En ella, describe la obra como una colección de “12 relatos inquietantes que se encuentran ambientados en Buenos Aires y sus alrededores”. La cantante destacó que la narrativa de Enríquez se centra a menudo en “mujeres y niñas que experimentan sucesos sobrenaturales”. Además, resaltó cómo estos eventos de terror se encuentran “entrelazados con los traumas de la historia argentina”, un punto que considera distintivo de la obra.

Service95: la plataforma global que impulsa la lectura

Dua Lipa impulsa el Club de lectura Service95 con selecciones mensuales de libros para sus seguidores - Vía Instagram: club de lectura service95

La recomendación se hizo a través de Service95, el club literario que Dua Lipa lanzó en 2022 y que se ha convertido en una extensión de su pasión por la lectura. Mensualmente, la plataforma no solo recomienda un título con una reseña detallada, sino que también facilita conversaciones con diferentes autores, dándole una visión global a sus elecciones. La selección de Enríquez para la edición de terror fue un acierto total, posicionando la literatura argentina en el escenario mundial.

Un romance con las letras argentinas que viene de lejos

La inclusión de Mariana Enríquez no es una casualidad, sino que confirma el entusiasmo especial de Dua Lipa por los escritores argentinos. Este patrón de recomendaciones solidifica el interés de la cantante por las letras del país. A principios de 2024, la cantante ya había elogiado públicamente el libro "Fortuna", escrito por Hernán Díaz, una novela que se hizo merecedora del prestigioso premio Pulitzer en 2023. Además, en su lista de lecturas también figura "No es un río", de la aclamada escritora Selva Almada.

Con información de Infobae