Dua Lipa habló con un hincha de Boca tras el Superclásico: "Me encantó"

Este domingo se vivió un nuevo Superclásico del fútbol argentino. Boca se impuso en condición de local ante River por 2-0, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. A pesar de las polémicas que se dieron durante el duelo, La Bombonera y todos los televidentes estuvieron atentos a Dua Lipa.

La reconocida artista, que viene de brillar en dos noches increíbles en el estadio Monumental, dijo presente en la cancha del Xeneize y vivió en carne propia la euforia del público. La cantante anglo-albanesa fue invitada a presenciar el encuentro en uno de los palcos de la Bombonera y rápidamente terminó siendo material de todo tipo de comentarios y hasta memes en redes sociales.

Una vez que terminó el duelo, algunos fanáticos esperaron a Dua en las inmediaciones del Alberto J. Armando. Sin dudar, ella se acercó a sacarse fotos y a firmar algunos autógrafos, mientras intercambió algunas palabras con aquellas personas que se encontraban en el lugar.

Un hincha de Boca que estaba allí presente tuvo la oportunidad de mantener una breve conversación con ella y le preguntó qué le había parecido el partido y la atmósfera. "Me encantó. La energía es perfecta, la gente...", respondió Dua Lipa en un perfecto español.

El video fue difundido en las redes sociales y en cuestión de minutos se volvió viral. Esto hizo que todos sus fanáticos se pusieran eufóricos con lo que estaban viendo. Las imágenes terminaron cosechando miles de "likes" y diferentes comentarios opinando de este tema.

FUENTE: minutouno.com