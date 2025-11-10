Revelan el verdadero motivo de la renuncia de Valentina Cervantes

Durante los últimos días, se dio a conocer la noticia de que Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity. Esto causó una gran sorpresa en el público, ya que es de las participantes más queridas y se esperaba que llegue lejos en la competencia.

Según reveló Ángel de Brito en su momento, la modelo e influencer iba a regresar a Inglaterra por pedido de su pareja, Enzo Fernández. Como era de esperarse, esto generó un gran debate porque a muchos les molestó que la mamá de Olivia y Benjamín deje su trabajo para reencontrarse con el futbolista.

Por otro lado, las versiones de una mala relación entre Valentina y Wanda Nara aparecieron y cobraron fuerza, ya que algunos medios aseguraron que la empresaria le habría mandado algunos mensajes Enzo.

En medio de tantas especulaciones, este domingo, Marcela Tauro en su programa Infama contó la verdadera razón por la que que Cervantes deja la competencia culinaria. "En las últimas horas se supo que Enzo Fernández, el jugador de fútbol, no iba a estar convocado por la Selección para el partido que va a jugar contra Angola, y están concentrando en España", comenzó diciendo la conductora.

Y, continuó: "Me dijeron: 'Marcelita, querida, a Enzo Fernández lo bajaron lista de la última gira. Van a decir que es edema óseo, que es un tema de salud, pero los comentarios son otros. Lo bajaron por los comentarios de la prensa argentina respecto a Valentina, la mujer, y Wanda'".

"Se dijo que había renunciado porque él le pidió que volviera por un tema de celos, y no, no era un tema de celos. Era por un tema mayor: la Selección. Les controlan todo", siguió contando Marcela.

En ese momento, Santiago Sposato intervino y sumó contexto sobre el entorno futbolístico: "No solo en la Selección, en el fútbol inglés son celosísimos con el comportamiento de los jugadores".

Tauro agregó: "No gustaron los últimos comentarios, el juego de si Wanda le habría escrito a Enzo, si salió con Enzo, si no salió".

FUENTE: minutouno.com