Cristian Castro y Mariela Sánchez, separados tras confirmar su casamiento

Cristian Castro había sido noticia en las últimas semanas por confirmar su fecha de casamiento con Mariela Sánchez. En medio de una entrevista, el cantante confirmó que el próximo 2 de febrero daría el sí con su pareja, sin embargo, parece que todo se desmoronó y los problemas aparecieron una vez más.

Es que este lunes, Ángel de Brito reveló en LAM, que Cristian y su pareja se habrían separado. “Yo hoy hablé con Mariela. Dice que después de Perú vino el recital de Córdoba también, el show de La Mona y el partido de fútbol. El partido de fútbol fue lo que dinamitó todo porque ahí apareció esta fan que lo capturó a Cristian y lo abdujo, no sé qué le hizo”, relató el conductor, dejando entrever que el encuentro con una admiradora habría sido el punto de quiebre.

Mientras debatían este tema, una de las panelistas dio su punto de vista sobre este tema. “Pero no está mal que aparezcan fans. El tema es como reaccióna él”, marcando que el problema no sería la presencia de seguidoras, sino la actitud del cantante frente a ellas.

Acto seguido, Ángel intervino y dio más detalles de la abrupta ruptura. “En un segundo se enamoró de la fan, llamó por teléfono a la novia y le dijo: 'Chau, me quiero separar. Se terminó todo esto'. Por teléfono terminó dejándo a la pobre Mariela, que la verdad se lo estuvo aguantando con toda su inestabilidad, porque es un chico inestable”, lanzó.

minutouno.com