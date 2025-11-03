Cachete Sierra protagonizó un accidente en MasterChef y asustó a todos en el estudio

La última emisión de MasterChef Celebrity dejó una escena tan inesperada como peligrosa. Durante la gala del domingo, Agustín “Cachete” Sierra intentó realizar una preparación con fuego y terminó provocando una llamarada que alarmó tanto al jurado como a sus compañeros. El episodio, captado por las cámaras del reality, no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada.

Todo comenzó cuando el actor quiso flambear un plato agregando alcohol a la sartén. Sin embargo, la reacción fue mucho más intensa de lo que esperaba: una gran columna de fuego se elevó de golpe y alcanzó el techo del set. En segundos, los gritos y la confusión se apoderaron del estudio. Diego Schwartzman, uno de los participantes, exclamó sorprendido: “¡Nooo, amigo!”, mientras Germán Martitegui advertía en voz alta: “¡Cachete, mirá lo que es eso!”.

Entre el humo y la risa nerviosa, Sierra intentó justificar el incidente con humor: “¡No hice nada! ¡Está loco esto!”, dijo entre carcajadas, intentando calmar el ambiente. Desde otro sector de la cocina, Evangelina Anderson, también concursante, reaccionó divertida pese al susto: “¡Casi me deja pelada!”, bromeó, generando carcajadas entre los presentes.

Wanda Nara, conductora del ciclo, intervino para asegurarse de que nadie resultara herido y, al constatar que todo estaba bajo control, acompañó la situación con su habitual simpatía. Afortunadamente, el fuego se extinguió sin consecuencias materiales ni personales, aunque el susto fue generalizado.

El incidente rápidamente invadió las redes sociales, donde los usuarios compartieron memes, videos y comentarios sobre el inesperado percance. El humor con que los participantes y el jurado manejaron la situación contribuyó a que el episodio se convirtiera en tendencia, reafirmando la fórmula del programa: combinar competencia, espontaneidad y diversión.

Aunque el accidente no pasó a mayores, el momento quedará en la memoria de los fanáticos de MasterChef Celebrity como uno de los más sorprendentes y comentados de la edición, demostrando que en la cocina del reality todo puede pasar, incluso una llamarada que encienda la noche.

